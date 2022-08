AC Milan, met Charles De Ketelaere alweer als invaller, lijdt puntenverlies tegen Atalanta

In de wedstrijd Atalanta-AC Milan konden drie invallende Belgen puntenverlies niet vermijden. AC Milan is zijn maximum van de punten al na amper twee speeldagen kwijt.

In Genk weten ze dat ex-speler Ruslan Malinovskyi buskruit in de voeten heeft, nu mocht ook AC Milan dat aan den lijve ondervinden. De Oekraïner bracht Atalanta tegen kampioen AC Milan op voorsprong. Eigen schuld, dikke bult, dachten ongetwijfeld vele Belgische voetballiefhebbers: AC Milan-coach Stefano Pioli had maar een van zijn drie Belgen aan de aftrap moeten brengen.

Na de pauze mochten onze landgenoten alsnog opdraven. Eerst kwam Charles De Ketelaere tussen de lijnen – in een centrale rol, wat niet verrassend was, aangezien Pioli had aangekondigd dat hij er niet aan dacht om CDK op de flank uit te spelen -, nadien was het aan Alexis Saelemaekers en Divock Origi. Saelemaekers had meteen impact: hij leverde de assist voor de gelijkmaker van Bennacer. Verder dan 1-1 kwam Milan niet meer en zo start het met 4 op 6 aan de competitie.