Van 2-4 naar 5-4! KV Mechelen wint spektakelstuk van Westerlo, 18-jarige debutant Milan Robberechts is held van de avond

Na een knotsgekke wedstrijd heeft KV Mechelen thuis gewonnen van Westerlo. Achter de Kazerne werd het 5-4. Vooral de tweede helft was watertanden, met maar liefst zeven van de negen doelpunten. Bij Mechelen was Milan Robberechts dé held van de avond: de 18-jarige debutant zorgde voor de gelijkmaker en de winnende treffer. KVM springt door de overwinning over Westerlo naar de achtste plaats.