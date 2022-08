Pukkelpop bleek het wachten meer dan waard. Het vierdaagse muzikale feest zal ongetwijfeld nog een tijdje nazinderen bij de vele festivalgangers. Of je nu ging voor de muziek, voor de sfeer of uit sociale groepsdruk: je was duidelijk niet de enige die deel wilde uitmaken van dit volksfeest, en dat is goed te zien in de cijfers.