Belgische aflossingsploegen kunnen niet stunten in finales 4x100 meter, zowel Falcons als Rockets eindigen zesde

De Belgian Falcons en Belgian Rockets hebben geen medaille uit de wacht kunnen slepen in de finale van de 4x100 meter op het EK atletiek in het Duitse München. Beide Belgische aflossingensploegen eindigden als zesde in de finale.

Belgian Falcons

Robin Vanderbemden (10.51), Ward Merckx (9.41). Jordan Paquot (9.81) en Kobe Vleminckx (9.28) finishten in een tijd van 39.01 bij de mannen.

Het Verenigd Koninkrijk verlengde zijn titel dankzij Jeremiah Azu, Zharnel Hughes, Jona Efoloko en Nethaneel Mitchell-Blale, die met 37.67 een kampioenschapsrecord liepen. Frankrijk werd in 37.94 tweede, Polen in 38.15 derde en ook de Nederlanders (38.25) en de Zwitsers (38.36) eindigden nog voor de Belgen.

Belgian Rockets

Na de Belgian Falcons zijn ook hun vrouwelijke collega’s, de Belgian Rockets zesde geworden in de finale van de 4x100 meter. Elise Mehuys, Delphine Nkansa, Rani Vincke en Rani Rosius finishten in 43.98.

Het goud in het slotnummer van de EK atletiek ging in 42.34 naar de Duitsers Alexandra Burghardt, Lia Mayer, Gina Lückenkemper en Rebekka Haase. Polen werd in 42.61 tweede, voor Italië (42.84), Spanje (43.03) en Nederland (43.03). De Britse titelverdedigers haalden de finish niet en ook voor de Françaises was het na een foute stokwissel afgelopen.