Het was al een hele tijd geleden dat Oscar and the Wolf nog hadden opgetreden. Frontman Max Colombie worstelde al een tijdje met zijn mentale gezondheid en lastte daarom een pauze in. In juni annuleerde de band nog enkele optredens, maar op Pukkelpop stonden ze er weer. Een duidelijk aangeslagen Max stond wel stevig op zijn benen, voor een indrukwekkend kleurrijk decor.