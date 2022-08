Goede generale repetitie voor Basaksehir: tegenstander Antwerp wint van Kayserispor dankzij scorende Nacer Chadli

Istanboel Basaksehir heeft zondag met 2-0 gewonnen van Kayserispor in de Turkse Süper Lig. Nacer Chadli, terug uit blessure, speelde 62 minuten en opende de score voor het team uit Istanboel. Het is voor de voormalig Rode Duivel het eerste doelpunt van 2022. Donderdag speelt Basaksehir tegen Antwerp de terugwedstrijd in de Conference League. In de heenwedstrijd speelden beide teams 1-1 gelijk in Turkije.