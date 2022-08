Hier kicken seks- en pornoverslaafden af: “Zodra seks of porno een vluchtroute worden, zit er iets verkeerd”

Het afkickcentrum is gehuisvest tussen gewone gezinnen, in een Antwerpse straat. Veilig en beschut. Waarom? In Nova Vida wordt gepraat over de gedragsverslavingen die in het diepste putje van de taboesfeer huizen: seks- en pornoverslaving. Medeoprichtster Annemie De Loose (58), dertig jaar ervaring in het veld, begeleidt er zo’n zestig man – vaak voor de deur afgezet door hun vrouw – uit de modder. “De verslaving is slechts een symptoom, meestal van trauma of bindingsproblematiek.”