Waanzin! Kylian Mbappé opent in Franse topper al na amper 8 (!) seconden de score met lob van buiten de zestien

Een week na het penalty-incident met Neymar heeft Kylian Mbappé laten zien wie nu de grote man is bij PSG. In de topper tegen Lille kwamen de Franse superster al na amper 8 seconden tot scoren. Het snelste doelpunt ooit van een speler van de Parijse club, en natuurlijk ook de snelste goal ooit van Mbappé zelf.

Het was Lionel Messi die een diep lopende Mbappé vanop de eigen helft perfect bediende. Mbappé nam de voorzet van de Argentijn in dank aan: hij lobde hem van net buiten de zestien meter in één tijd over de uitkomende Lille-doelman.

Het doelpunt:

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Het is tevens ook het snelste doelpunt in de Ligue 1 sinds het begin van de metingen in het seizoen 2006-2007 door statistiekenbureau Opta.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

.