Anne Zagré kan zich niet plaatsen voor finale 100 meter horden: “Voelde tijdens race al dat het niks zou worden”

Anne Zagré is er zondag op de slotdag van het EK atletiek in München niet in geslaagd de finale van de 100 meter horden te bereiken. De 32-jarige Brusselse werd vijfde in de derde halve finale in 13.12. Haar persoonlijk record is 12.71. Achteraf was ze zichtbaar teleurgesteld. “Natuurlijk kwam ik voor meer”, stelde ze.

Zagré nam niet de beste start en slaagde er vervolgens niet meer in aan te haken. “Mijn start zelf was niet eens zo slecht”, gaf ze aan. “Maar nadien waren de tweede, derde en vierde horde wel niet goed. Ik had dan al snel door dat het niet zou lukken. Dit is natuurlijk een grote teleurstelling. Het gevoel vooraf was goed.”

“Dit is ook niet heel slecht”, probeerde ze te relativeren. “Ik sta toch in de halve finales. Maar ik wilde meer. Dat is logisch, denk ik. Qua chrono had ik gehoopt op een tijd van minstens 12.90. Ook dat lukte niet. Nu wacht begin september nog de Memorial Van Damme en dan zit mijn seizoen erop. De rust is welgekomen.”

Zagré bereikte bij haar drie vorige EK-deelnames telkens de finale. Daarin finishte ze in 2012 en 2014 als vierde en in 2016 als vijfde. In München hoopte ze revanche te nemen voor haar ontgoochelende WK van vorige maand in Eugene. Daar werd ze gehinderd in haar reeks. Ze mocht vervolgens een herkansing lopen, maar daarin viel ze jammerlijk.