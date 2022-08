Arthur Theate bezorgt Rennes met welgemikte kopbal eerste overwinning van het seizoen

Na een eerdere nederlaag en gelijkspel heeft Rennes zondag de eerste overwinning van het nieuwe seizoen te pakken. Het ging op verplaatsing bij Ajaccio met 1-2 winnen. Rode Duivel Arthur Theate stond in de basis en was matchwinnaar met het winnende doelpunt. Jérémy Doku viel iets na het uur in.