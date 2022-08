Van kwaad naar erger: Standard nu ook in eigen huis onderuit tegen OHL ondanks helft met man meer

De crisis lonkt alweer om de hoek in Luik. Standard verloor thuis met 1-3 van een efficiënt OH Leuven en blijft achter met een magere 4 op 15. Een eerste thuisnederlaag voor de Rouches, die hard aankwam bij het Luikse publiek

Standard thuis of Standard uit. Het blijft een wereld van verschil dit seizoen. Na de sof van vorig weekend in het Westelse Kuipje (4-2) eiste Ronny Deila een reactie van zijn team. De Noor switchte voor het eerst dit seizoen naar een driemansdefensie en liet William Balikwisha starten als vervanger voor de geschorste Amallah. Bij OH Leuven startte Holzhauser verrassend op de bank. Ricca (ex-Club) maakte zijn debuut centraal in de verdediging.

Efficiënt OHL

De thuisploeg nam de beste start. Na een goede aanval op rechts trapte Emond een voorzet van Dønnum pal op Cojocaru. Dichter bij een doelpunt was de Luikse spits dit seizoen nog niet geweest. Een goed combinerend Standard dicteerde de wet en drukte de bezoekers met een hoge pressing tegen het eigen doel. Enige probleem: grote kansen bleven uit. OHL moest ondergaan maar de eerste keer dat het uit de omknelling ontsnapte, was het wel meteen bingo. Malinov spleet de Luikse defensie met één pass open richting de lopende Maertens. Die behield het overzicht en liet het scoren over aan Thorsteinsson (0-1).

© BELGA

Zuur voor Standard, dat zijn beste helft van dit seizoen nog met een tweede tegentreffer afsloot. Op aangeven van Patris werkte Nsingi op slag van rust ook de tweede Leuvense kans af (0-2). In de blessuretijd toonde Maertens zich genadig door een prima kans op de 0-3 slap op Bodart te trappen. Het kwam de thuisploeg, die het grootste deel van de eerste helft nochtans zwaar domineerde, op een genadeloos fluitconcert van haar fans te staan bij het rustsignaal.

Onmondig tegen tien man

Deila greep in met een driedubbele wissel met Raskin als meest opvallende afwezige na de rust. In zijn poging om de wedstrijd te doen kantelen kreeg de Noorse coach vroeg in de tweede helft onverwachte hulp uit Leuvense hoek. Nsingi, de maker van het tweede doelpunt, ging in minuut 51 stevig door op de enkel van Shamir en werd douchen gestuurd door Verboomen.

© BELGA

De Luikse burger vatte moed en de thuisploeg ging vol overgave op zoek naar de aansluitingstreffer. Na een kort genomen corner tikte Cojocaru een kopbal van Bokadi weg onder de lat. Kort na het uur kreeg ook Emond een goede kopkans op voorzet van Canak, maar de gewezen topschutter van de Rouches wrong ook deze kans weer vakkundig de nek om. Als Standard dit seizoen niet in de problemen wil komen, moeten ze echt dringend op zoek naar doelpuntenmakers.

Publiek laat zich horen

In het slotkwartier werd de kelk nog tot de bodem geledigd. Een dramatische pass van Shamir zette Tamari op weg naar de 0-3 waarna de Luikse fans massaal hun onvrede lieten horen. ‘On veut des transferts!‘. Een duidelijke boodschap aan het adres van de nieuwe Amerikaanse eigenaars van hun club, die zich tot dusver zeer bescheiden hebben getoond op de transfermarkt.

De eerredder van Emond in het slot was niet meer dan een pleister op een open wonder. De geplaagde spits mikte zijn strafschop eerst nog op Cojocaru, maar trof alsnog raak in de herneming. Een doelpunt dat nog nauwelijks gevierd werd door de thuisaanhang.

© BELGA

Standard blijft zo achter met een vier op vijftien. De nieuwe bazen op Sclessin weten wat doen in de laatste twee weken van de mercato. OH Leuven rukt door de overwinning op naar de zesde plaats.

Opstelling Standard: Bodart - Bokadi, Dussenne (58‘ Dewaele), Laifis - Dønnum (46’ Canak), Raskin (46’ Shamir), Cimirot, Balikwisha, Laursen (76’ Boljevic) - Emond, Dragus (46’ Tapsoba).

Opstelling OH Leuven: Cojocaru - Patris, Pletinckx, Ricca, Mendyl (59‘ Ouedraogo) - Maertens (90’ Dom), Malinov (71’ Gamboa), De Norre - Tamari, Nsingi, Thorsteinsson (58’ Vlietinck)

Doelpunten: 35‘ Thorsteinsson (Maertens) 0-1, 45’ Nsingi (Patris) 0-2, 75’ Tamari 0-3, 92’ Emond 1-3

Gele kaarten: 15‘ Mendyl (tackle), 36’ Raskin (opstootje), 36’ Thorsteinsson (opstootje), 42’ Malinov (tackle), 43’ Tamari (protest), 74’ Laursen (tackle), 79’ Dewaele (tackle)

Rode kaart: 51‘ Nsingi (gevaarlijke tackle)

Toeschouwers: 18.930