Red Dragons geven EK-kwalificatie kleur met vlotte zege tegen de Faeröer

Met een 3-0 zege tegen Estland (CEV 24) verzekerden de Belgische volleybalmannen zich afgelopen woensdag in Roeselare van groepswinst en het bijhorende een EK-ticket. De Red Dragons waren begin deze maand hun campagne in voorrondegroep C gestart met een uiterst vlotte 3-0 zege in Beveren tegen de Faeröer en een felbevochten 2-3 overwinning in Estland. Ze sluiten hun voorrondegroep ongeslagen als winnaar af met elf punten.

De nummers een en de beste vijf nummers twee mogen naar de eindronde met 24. Twaalf landen zijn al gekwalificeerd. Ook Israël zat aanvankelijk in de kwalificatiepoule van de Dragons, maar dat land springt in als EK-organisator ter vervanging van Oekraïne. Wie de andere drie gastheren worden en wanneer het kampioenschap wordt gespeeld, ligt nog niet officieel vast.