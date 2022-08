Edoardo Affini is derde Jumbo-Visma-renner die rode leiderstrui mag aantrekken: “Dit maakt niet iedereen zomaar mee”

Derde etappe, derde verschillende rodetruidrager bij Jumbo-Visma. Na Robert Gesink en Mike Teunissen mocht Edoardo Affini zondagavond de leiderstrui in ontvangst nemen. “Ik ben heel blij dat de ploeg me de kans gaf om deze trui te nemen”, aldus de Italiaan na afloop.

De zege in de ploegentijdrit geeft Jumbo-Visma niet alleen vleugels, het geeft ook de kans aan enkele helpers om de rode leiderstrui aan te trekken. Vrijdag was dat nog Robert Gesink, zaterdag Mike Teunissen, zondag viel Affini die eer te beurt toen hij als eerste van z’n team over de finish reed.

Affini, samen met Rohan Dennis één van de motoren in de ploegentijdrit, mocht dus ook mee in de vreugde delen. “Vooraf was het plan om me die trui te gunnen, maar dan mag er onderweg en aan de finish natuurlijk niets verkeerd lopen”, vertelde de Italiaan na afloop. “Het is mooi dat we dit soort momenten met zijn allen mogen beleven binnen het team. Het was voor Robert en Mike als Nederlandse jongens natuurlijk speciaal om de afgelopen dagen in de trui te kunnen rijden. Zelf vind ik dit ook echt bijzonder. Het is een leiderstrui in een grote ronde. Dat maakt niet zomaar iedereen mee.”

“Ik moet mijn teamgenoten dan ook bedanken dat ze me deze trui gunnen. Ik ben er heel blij mee en het is een eer om de leider te zijn in een grote ronde. Ik ga er net als de andere jongens van genieten, maar uiteraard verlies ik daarbij mijn taken als helper niet uit het oog. Nu relaxed het vliegtuig op, dan rustdag en dan vliegen we er weer in dinsdag.”