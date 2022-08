Deen Adam Holm Jörgesen wint derde rit Ronde van de Toekomst, Jordan Labrosse nieuwe leider

De 19-jarige Deen Adam Holm Jörgesen heeft de derde etappe in de Ronde van de Toekomst gewonnen. Na 153,7 kilometer van Civray naar La Trimouille was hij twee medevluchters te snel af. De Fransman Jordan Labrosse werd tweede, de Tsjech Petr Kelemen derde. William Junior Lecerf was met een achttiende stek de beste Belg.