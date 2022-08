Spektakel in de Bundesliga: Bayern München boekt monsterzege tegen hekkensluiter Bochum

Bayern München heeft op de derde speeldag in de Bundesliga stevig uitgehaald. Het liet geen spaander heel van thuisploeg Bochum, dat bij de rust al 0-4 achterstond. Na 90 minuten was de vernedering compleet: de Duitse Rekordmeister won met 0-7. Het is intussen wel duidelijk dat Robert Lewandowski niet gemist wordt bij Bayern.