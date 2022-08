Duwbak gezonken in haven van Genk, olie belandt op het water

In de kolenhaven van Genk is zondagvoormiddag een duwbak vol materiaal gezonken. Daardoor kwam er olie op het water terecht. De brandweer kon het oliespoor indammen.

Het is nog niet duidelijk hoe de duwbak precies kon zinken. “Een duwbak is een boot zonder motor die gebruikt wordt om materiaal te vervoeren tussen stapels, een soort buffer op het water”, zegt kapitein Rob Reynders van de brandweer Oost-Limburg. “Het bedrijf aan de kade heeft zo twee duwbakken, maar om een onbekende reden is een daarvan zondag even voor de middag gezonken.”

“Op het vlot lagen onder meer gemalen metaalresten en lege benzinetanks van auto’s. Toen het zonk, ontstond een oliespoor op het water. Gelukkig waren wij vrij snel ter plaatse en konden we het oliespoor indammen door absorberende worsten op het water rond het schip te leggen. Die filteren automatisch het watervlak. De olie blijft aan de worst kleven of verdampt.” De worsten zullen nog enkele dagen moeten blijven liggen. Maandag zullen duikers onderzoeken hoe de duwbak kon zinken. siol