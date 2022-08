DILSEN-STOKKEM

Zondagmiddag stond de zitmaaiercross geafficheerd op het programma van de Boyerfeesten in Stokkem. “Vier uur lang werden er ritjes gereden over een parcours langs de Maas”, zegt medeorganisator Koen Sleypen. “Een zitmaaiercross is vooral fun. Winnen is bijzaak.”