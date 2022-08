Dit zijn de winnaars van het Jeugdsterrentoernooi in Sporta Herk-de-Stad

Cian Ooms (Tennis Paal) won dit weekend zijn eerste toernooi en hij maakte er meteen een dubbelslag van. Hij won zowel in Koersel als in Herk-de-Stad. Opnieuw twee titels voor Tible Claes. Hij won in As en in Herk-de-Stad. Gerben Gelissen was de enige die hem kon verslaan de voorbije weken.