Productiehuis Bart De Pauw gaat opnieuw in het rood

Koeken Troef, het productiehuis dat mee werd opgericht door Bart De Pauw, heeft vorig jaar meer dan 114.000 euro verlies geboekt. Dat blijkt uit de jaarrekening van 2021 die publiek is gemaakt via de Nationale Bank, schrijft De Tijd.

Het verlies in 2021 is minder groot dan een jaar eerder, toen het productiehuis nog meer dan 336.000 euro in het rood ging. In twee jaar tijd is dus al meer dan 450.000 euro in rook opgegaan. Daardoor zakt het eigen vermogen van de onderneming onder de grens van 1 miljoen euro.

Sinds rond De Pauw een storm uitbrak over grensoverschrijdend gedrag kon Koeken Troef nog amper nieuwe opdrachten binnenhalen, hoewel de tv-maker zich snel uit het productiehuis terugtrok. De fictiereeks ‘It’s showtime’ belandde bij de VRT in de kast, zonder te worden uitgezonden. Het bedrijf moest als gevolg daarvan fors afslanken. Vijf jaar geleden werkten nog een twintigtal werknemers voor Koeken Troef. Vorig jaar waren nog maar drie mensen in dienst van de onderneming, onder hen één persoon met een contract van bepaalde duur en een andere met een overeenkomst met een duidelijk omschreven opdracht.

12 miljoen euro schadevergoeding

De VRT zette eind 2017 de samenwerking met Bart De Pauw stop na verscheidene meldingen van grensoverschrijdend gedrag. De Pauw postte toen zelf een filmpje online waarin hij aankondigde dat de openbare omroep de samenwerking zou stopzetten. Daarin schreeuwde hij zijn onschuld uit. Eind vorig jaar werd de televisiemaker veroordeeld voor belaging van vijf vrouwen en voor cyberstalking. Hij kreeg een voorwaardelijke celstraf van zes maanden.

Er zou nog wel een burgerlijke procedure volgen voor de rechtbank van Brussel, omdat De Pauw meent dat hij door de VRT aan de kant is gezet op basis van voorbarige berichten van grensoverschrijdend gedrag. Hij, zijn familie en het bedrijf eisen samen zo’n 12 miljoen euro schadevergoeding van de openbare omroep voor reputatieschade.