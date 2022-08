Blankenberge/Hasselt

Eén song, twee Zomerhits. Wat is dat toch met dat deuntje? In 2014 haalde 2Fabiola - Pat Krimson en Loredana - de Radio 2 Zomerhit binnen met ‘She’s After my Piano’. Acht jaar later doet Margriet Hermans het opnieuw, met haar cover ‘Lekker Blijven Hangen’. “Buiten alle verwachtingen”, aldus la Hermans. Dat vindt Pat Krimson, bedenker van het nummer, ook.