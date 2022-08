Minister Verlinden over aanslagen in Antwerpen: “Meer geweld omdat drugsbendes in paniek zijn”

Antwerpen

Het toenemend aantal gewelddadige incidenten, vooral in Antwerpen, is vermoedelijk het gevolg van paniek in het milieu van de drugsmaffia. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) zondag gezegd bij VTM Nieuws. Verlinden legt de wet van bestuurlijke handhaving in september weer op de regeringstafel. Ze wil lokale besturen de mogelijkheid geven om sneller informatie te delen over criminele organisaties.