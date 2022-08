Zelf optreden op Pukkelpop? Dat kan in de Backyard

“Ik was hier zaterdag al gepasseerd, maar was toen te laat”, vertelt Lola na haar optreden, waarbij ze ook nog Hey van Pixies zong. “Het is nu voor het eerst dat ik zo eens optreed, maar jammen doe ik wel eens geregeld. In mijn vrije tijd zing ik, en ik stap binnenkort mogelijk in een band. Momenteel ben ik met een paar vrienden een paar teksten aan het herschrijven.” En haar passage op Pukkelpop is goed meegevallen. “Ik vond het zeer tof. Zenuwen? Nee, alleen maar goede vibes. We keren later nog wel eens terug.”

© Maarten De Bouw

Naast het vrije podium stonden ook nog anderen standjes, waar je onder meer je eigen pins kon maken, je schoenen of textiel kon versieren of een tattoo met een inktpen laten optekenen. Het is Villa Basta die zijn schouders achter het initiatief zette. “We staan al tien jaar op Pukkelpop”, vertelt verantwoordelijke Daan (42). “Vroeger gewoon voor een caravan met de band, nu hebben we ons eigen podium gekregen. Het is een beetje uit de hand gelopen. (lacht) Al vanaf vrijdag kwamen er heel wat mensen langs. Soms moesten we ze al eens teleurstellen, want als de muziek in de Backyard-tent begint te spelen, moeten wij even ophouden.”

LEES OOK. LIVE. Na drie jaar eindelijk weer Pukkelpop: volg hier alles op de voet

© Maarten De Bouw

De vzw – die over heel Vlaanderen workshops voor jongeren organiseert – zorgde voor vier à vijf muzikanten. “Het principe is dat de durvers een van hen komen vervangen op het podium.” Of zangers het vaakst langskomen? “Eigenlijk niet, we krijgen veel mensen die komen drummen. De populairste nummers zijn onder meer Creep van Radiohead, Kryptonite van 3 Doors Down en Killing in the name van Rage Against The Machine passeert ook geregeld.”

© Maarten De Bouw