Belgian Cats boeken tegen Europees kampioen Servië tweede overwinning op rij

De tweede oefeninterland van de Belgian Cats (FIBA 5) tegen Europees kampioen Servië (FIBA 10) bracht in een volle Mechelse Winketkaai een tweede zege op een rij: 78-69. Zaterdag hadden de Cats al met 70-59 gewonnen van Servië. Vrijdag (Kortrijk) en zondag (Oostende) oefenen de Belgische dames tegen China (FIBA 7). De Belgian Cats zijn in volle voorbereiding op het WK dat van 22 september tot 1 oktober in het Australische Sydney doorgaat.

De Belgian Cats gingen in de tweede oefenduel versus Servië aanvankelijk heerlijk op hun elan door. Julie Vanloo nam haar team weer op sleeptouw en ook Antonia Delaere was bij de les en pakte uit met haarfijne shotjes. Dat maakte dat de Belgian Cats met snel basketbal wegsnelden naar een 7-0 en 13-4 tussenstand. Na het eerste kwart evolueerde dat met ook een strakke defense naar een 25-17 bonus.

Julie Vanloo dropte bommen en de Cats bleven lichtjes domineren: 35-29. Servië bleef via Yvonne Anderson en Angela Dugalic echter aandringen maar met een driepunter at the buzzer ging het toch naar een 42-35 Belgische voorsprong halfweg.

Krampachtig basketbalHet derde kwart bracht echter krampachtig basketbal van de Belgian Cats. Servië zette meer defensieve druk en vond na 44-39 bij 52-48 de aansluiting. Na een 10-18 in dat derde schuifje ging het dan ook naar een 52-53 tussenstand in het voordeel van Servië.

Bondscoach Valéry Demory roteerde verstandig en bracht in het slotkwart zijn basisvijf na wat rust opnieuw op het parket. Hind Ben Abdelkader bleef scoren en loodste na 56-56 en 63-63 met Julie Vanloo en Kyara Linskens de Belgian Cats naar een 72-66 tussenstand. De slotfase bracht veel nervositeit, maar ook Belgische klasse. Julie Vanloo dropte een belangrijke bom en leidde de Cats mee naar de knappe 78-69 winst. Hind Ben Abdelkader was met 23 punten topschutter, Julie Vanloo tekende voor 21 punten (5 op 7 bommen), Kyara Linskens tekende voor 15 punten en 8 rebounds en Antonioa Delaere (10 punten) kwam ook in de dubbele cijfers.

De Belgian Cats misten hun top-duo Emma Meesseman en Julie Allemand. Zij werken momenteel met kampioen Chicago Sky nog de play-offs van de WNBA af en pikken later aan bij de Belgian Cats.

België-Servië 78-69Kwarts: 25-17, 17-18, 10-18, 26-16België: (26 op 49 shots, waarvan 6 op 17 driepunters, 20 op 22 vrijworpen en 29 fouten) DELAERE 8-2, LINSKENS 7 -8, BECKY MASSEY 4-1, LISOWA 0-0, VANLOO 13-8, Ramette 0-0, Abdelkader 6-17, Geldof 0-0 , Vervaet 0-0, Nauwelaers 2-0, Billie Massey 0-0 , Joris 2-0