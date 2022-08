RSCA Futures zetten Lommel SK met beide voeten op de grond

Hoofdcoach Steve Bould hield na de overwinning op het veld van Dender vast aan dezelfde basiself. Een waslijst spelers ontbrak bij de thuisploeg: Christophe Kabongo, Jesper Tolinsson, Kolbeinn Thordarson, Kluiverth Aguilar, Théo Pierrot en Glenn Neven ontbraken in de selectie van de Noord-Limburgers. Bij RSCA Futures stond de 34-jarige ex-Genkie David Hubert tussen de lijnen in het elftal van Robin Veldman. Scheidsrechter Tom Stevens maakte zijn debuut in de Challenger Pro League.

© Dick Demey

Granell mist reuzekans

Het duel tussen Lommel SK en RSCA Futures was er eentje van Belgisch versus Braziliaans talent. Onder een stralende zomerzon en op een piekfijne grasmat begon de partij gelijkopgaand. Het eerste echte doelgevaar kwam er na een kwartier spelen in de rug van de Brusselse defensie, maar het schot van Cauê ging rakelings naast. Het paars-wit etaleerde enkele minuten later haar talent toen debutant Duranville in één beweging Belghali en Lemoine het bos instuurde, maar het leer schoof langs. Halverwege de tweede helft ramde Metinho vanuit een scherpe hoek tegen de hand van Anderlecht-doelman Verbruggen. Het tempo bleef te laag in een weinig gevuld Soeverein Stadion. Na een slechte controle van Duranville brak de weifelende Granell uit, maar de Spaanse middenvelder stuitte op de Nederlandse doelman. Beide elftallen konden niet swingen in de eerste helft en hielden mekaar in balans. Scoren lukte niet.

Aanval(len) uit het boekje

Anderlecht-trainer Veldman haalde tijdens de pauze Sadiki naar de kant voor Butera. Bould hield vast aan zijn basiself. Slaagde Lommel SK er na de pauze in om aanvallend beter voor de dag te komen? Nee. Het waren de bezoekers uit Neerpede die de nul van het bord veegden na een aanval uit het boekje. Na een voorzet van Bouchouari prikte Stassin aan de eerste paal binnen: 0-1. De thuisclub reageerde snel, maar de voorzet van Henkens werd door Cauê van dichtbij nog naast gekopt. De geblesseerde Belghali moest na een uur spelen naar de kant. Het trio Martinez, Chadli en Anello kreeg van Bould de kans om de achterstand ongedaan te maken. Een vrijschop van Granell likte de bovenkant van de lat en Chadli koos voor eigen succes, maar schoot in het zijnet. Ook de Brusselse tieners bleven voor de aanval kiezen en Colassin vergat tot tweemaal toe de trekker over te halen. Het mocht een tikkel(tje) meer zijn bij de thuisploeg, dat zijn meerdere moest erkennen in de bezoekers. De Busser redde nog de meubelen op een schot van Angulo. Een kopbal van Henkens werd in extremis uit doel geranseld. In de extra tijd nam Angulo alle twijfels weg: 0-2. De eerste nederlaag van het seizoen was een feit.

LOMMEL SK: De Busser - Belghali (61’ Martinez), Lemoine, Wuytens, Roque - Granell, Metinho (61’ Anello), Henkens - Vancsa, Cauê, Talvitie (61’ Chadli).

RSCA FUTURES: Verbruggen - Bouchouari, Abdulrazaq (70’ De Wilde), Lissens, Sadiki (46’ Butera) - Angulo, Hubert, Leoni, Duranville (70’ Michez) - Stassin (87’ Camara), Colassin (81’ Lokesa).

DOELPUNTEN: 57’ Stassin 0-1, 94’ Angulo 0-2.

GELE KAARTEN: 30’ Sadiki (trekfout), 32’ Vancsa (handspel), 62’ Roque (revanche).

SCHEIDSRECHTER: Tom Stevens

TOESCHOUWERS: 900

© Dick Demey

© Dick Demey

© Dick Demey

© Dick Demey

© Dick Demey

© Dick Demey