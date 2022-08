Conny Mertens is na een pelgrimstocht van 3.024 kilometer naar Compostella weer thuis in Stokkem. — © Patrick Smets

DILSEN-STOKKEM

Conny Mertens (41) is zondag in Stokkem triomfantelijk onthaald na haar wandeltocht van 3.024 kilometer naar Santiago de Compostella. En dat met maar één blaar. “Ongelooflijk maar waar: die heb ik de laatste dag opgelopen in As”, lacht Conny.