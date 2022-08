Protest tegen talibanregime aan station Brussel-Centraal

De aanwezige betogers hadden enkele foto’s en spandoeken bij zich om de situatie in Afghanistan aan te kaarten. Ze vragen aandacht voor de moeilijke situatie in het land, want de bevolking leeft er al jaren in oorlogssituaties. Enkele Afghanen die in België wonen getuigden hoe de bevolking ter plekke in armoede leeft en moet omgaan met de dagelijkse dreiging van de taliban. Ze klagen tegelijkertijd aan dat te weinig Afghanen die naar België komen, hier erkend worden of een statuut krijgen voor asiel.

© BELGA

Het is nu een jaar geleden dat de taliban aan de macht kwamen in Afghanistan. Onlangs toonde mensenrechtenorganisatie Amnesty International in haar “The Rule of taliban: A Year of Violence, Impunity and False Promises” aan hoe het regime voortdurend mensen straft voor misdaden tegen het regime.

© BELGA

Concreet hebben de taliban het voorbije jaar met geweld vreedzame protesten de kop ingedrukt of zijn er het voorbije jaar ruim tachtig journalisten gearresteerd en gefolterd omdat ze verslag deden van de protesten. Voorts zijn er honderden buitengerechtelijke executies gebeurd en worden etnische en religieuze minderheden geviseerd. Ook vrouwen worden steeds meer aan geweld onderworpen en hun vrijheden worden steeds meer ingeperkt, ondanks beloftes om vrouwenrechten te respecteren.