PREMIER LEAGUE. Scorende Leandro Trossard helpt Brighton aan zege, Chelsea lijdt pijnlijke nederlaag en mist competitiestart

In de Premier League heeft Leandro Trossard zijn eerste doelpunt van het seizoen gemaakt. Op het veld van West Ham legde hij de 0-2-eindstand vast. Nog in Engeland ging Chelsea met 3-0 pijnlijk de boot in bij Leeds. De Blues starten de competitie zo met slechts 4 op 9.

In West Ham-Brighton zette Alexis Mac Allister de Seagulls halfweg de eerste helft op voorsprong met een omgezette penalty. In de tweede helft legde Trossard de wedstrijd in een definitieve plooi. In het slot kreeg hij een applausvervanging en werd hij gewisseld voor ex-Union-speler Kaoru Mitoma.

Brighton start het seizoen zo met een puike 7 op 9. Het kampeert samen met Leeds en Tottenham op een tweede plaats.

Slechte competitiestart voor Chelsea

Op hetzelfde tijdstip ging Chelsea zwaar onderuit op bezoek bij Leeds United. Brenden Aaronson, Rodrigo en Jack Harrison velden de Londense bezoekers, die in de slotfase Kalidou Koulibaly nog verloren met een tweede gele kaart. Leeds kan zo voor het eerst in 21 jaar (!) winnen van Chelsea.

Chelsea mist met 4 punten uit drie wedstrijden zijn competitiestart zo volledig. Het staat op een twaalfde plaats, terwijl een puntenloos West Ham de rode lantaarn overneemt van Manchester United.