Ontgoochelde Tim Merlier komt niet aan sprinten toe: “Ik moest een klein manoeuvre doen en toen ging mijn ketting eraf”

“Mijn ketting ging eraf”, zuchtte een teleurstelde Tim Merlier na de aankomst. “Ik zat wel in een goede positie. Ik had net het bordje van de 500 meter gezien en dan moest ik een klein manoeuvre doen om uit te wijken. Toen ging mijn ketting eraf. Ik krijg hem er weer op en heb ik er nog het beste van gemaakt.”

Het is nu wachten op de volgende kans voor sprinters. “Nu is het zes dagen overleven”, blikte Merlier vooruit naar de komende week. “Hopelijk geraak ik er wat door.”

Thijssen: “Blij dat ik hier nog altijd ben”

Ondanks zijn zware valpartij op zaterdag onderweg naar Utrecht, mengde Gerben Thijssen zich zondag toch in de massaspurt in Breda. Zonder succes weliswaar, want de 24-jarige Limburger geraakte niet verder dan de vijftiende plek. “Met mijn enkelblessure viel het onderweg mee. Mijn papa had me voor de start getapet om voor een beetje extra ondersteuning te zorgen en dat heeft goed geholpen. Ik had onderweg meer last van mijn rug die helemaal geblokkeerd zat”, vertelde Thijssen.

“Ik ben vooral teleurgesteld over het resultaat van de spurt. De laatste bocht zaten we een beetje te ver, waardoor we een héél goed resultaat verliezen. Langs de andere kant ben ik ook wel héél blij dat ik hier nog altijd ben.”

De rustdag is welgekomen voor de spurter van Intermarché - Wanty - Gobert. “Straks het vliegtuig op naar Spanje, morgen vooral goed rusten. Ik hoop dat ik morgen een heel goede dag heb en dan kan ik overmorgen met minder zorgen koersen.”