Brand aan tractor zorgt voor grote rookpluim in Tongeren

In de Bosstraat in Lauw is zondag rond 16.45 uur een tractor met een stroblazer in brand gevlogen. De brand zorgde voor een rookpluim die kilometers ver zichtbaar was.

De landbouwer had tot de middag gewerkt met zijn stroblazer en die daarna buiten geparkeerd. Hij was naar de voetbal gaan kijken, maar werd door de buren gealarmeerd dat zijn 15 jaar oude tractor in brand stond. Het voertuig werd volledig in de as gelegd en ook de aanpalende mesthoop vatte vuur, maar de nabijgelegen schuur kon gevrijwaard worden. In de stal stonden 70 koeien, die door de brand gingen lopen. Een van de koeien kwam daarbij ten val en raakte gewond.

De brandweer Zuid-West Limburg rukte uit om de brand te blussen en kreeg het vuur vrij snel onder controle. De mesthoop werd uit elkaar getrokken om na te blussen. Niemand raakte gewond. De oorzaak van de brand is een kortsluiting. Het vuur zorgde voor een dikke rookpluim die in de wijde omgeving te zien was. diro

Ook de aanpalende mesthoop vatte vuur. — © Dirk Roefflaer