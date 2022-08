Arnaud De Lie blijft knallen en bezorgt Lotto Soudal nu ook winst in Schaal Sels

Arnaud De Lie heeft de Schaal Sels (cat. 1.1) op zijn naam geschreven. De 20-jarige Waal van Lotto Soudal was de beste in de sprint. Daarin liet hij de Brit Christopher Lawless en Kenneth Van Rooy achter zich. Voor De Lie is het de achtste overwinning van het seizoen. Hij bezorgt Lotto Soudal weer welgekomen punten in de degradatiestrijd van de World Tour.