UITSLAG RONDE VAN SPANJE RIT 3. Sam Bennett opnieuw aan de winst, Edoardo Affini neemt rode leiderstrui over

Nederland heeft de Vuelta op gepaste wijze uitgewuifd. Een alweer grote mensenmassa, met heel wat Belgen, stond de renners in start- en aankomstplaats Breda op te wachten. In de voorspelbare massaspurt trok de Ier Sam Bennett net als gisteren aan het langste eind. Tim Merlier strandde op de zesde plaats nadat zijn ketting haperde bij het inzetten van de spurt. De Italiaan Edoardo Affini neemt de leiderstrui over van zijn ploegmaat Mike Teunissen.

Rode trui: Edoardo Affini

Groene trui: Sam Bennett

Blauwe trui: Julius van den Berg

Witte trui: Ethan Hayter

Hoe kwam de zege tot stand?

Op voorspelbare wijze. Een kopgroep van zeven koos al vroeg het hazenpad met daarbij ook twee landgenoten, Jan Bakelants en Thomas De Gendt. De aanwezigheid van De Gendt zorgde toch voor enige stress in het peloton waardoor de zeven nooit meer dan drie minuten voorsprong kregen. In het peloton regelde in eerste instantie Alpecin-Deceuninck het tempo, met mondjesmaat gesteund door BORA hansgrohe en Trek-Segafredo. Dat zijn niet toevallig de teams van de top drie van gisteren. Jumbo-Visma keek over de schouder aandachtig mee.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

De vluchters haalden nog wel de ‘bergprijs’ in Hoogerheide maar op vijftien kilometer van de finish waren ook zij eraan voor de moeite en kon iedereen zich opmaken voor de onvermijdelijke massaspurt. Alpecin-Deceuninck nam al héél vroeg het heft in handen maar ook Jumbo-Visma wilde kopman Primoz Roglic veilig voorin houden, een taak die zowaar door ‘rode trui’ Mike Teunissen ter harte werd genomen. Het klassieke verhaal van de treintjes die tegen elkaar opboksten was intussen definitief begonnen. BORA-hansgrohe hield zich opvallend afzijdig maar toen de eindspurt werd ingezet, bleek Danny van Poppel de ideale lead-out voor Sam Bennett. De Italiaan Edoardo Affini eindigde op de 20ste plaats en is de derde renner van Jumbo-Visma die in deze Vuelta de rode leiderstrui mag dragen. Zo houd je iedereen tevreden.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Wat deden de favorieten?

Uit de problemen blijven. Maar dat lukte niet iedereen. De Canadees Michael Woods, kandidaat-ritwinnaar van Team Israël - Premier Tech, ging tegen het Nederlandse asfalt en verliet noodgedwongen de wedstrijd uit vrees voor een hersenschudding. Ook Richard Carapaz werd in de finale het slachtoffer van een slippertje maar zonder al te veel erg.

Wat deden de Belgen?

In eerste instantie aanvallen. Thomas De Gendt (35) en Jan Bakelants (36) kozen al vroeg het hazenpad. Beiden weten wat het is om te winnen in een grote ronde. De Gendt behoort tot het selecte clubje van renners die in de drie grote rondes een etappe wisten te winnen. Bakelants hield aan één ritzege in de Tour ook nog twee dagen in het geel over. Helaas voor het ervaren duo liet het peloton niet begaan.

In het peloton werd het tempo bepaald door Alpecin-Deceuninck met alweer ‘invaller’ Floris De Tier en Jimmy Janssens in een actieve rol. En dat in dienst van Tim Merlier. Die kwam echter niet of nauwelijks aan sprinten toe nadat zijn ketting afliep bij het inzetten van de spurt. Een zichtbaar zwaar ontgoochelde nationaal kampioen droop zwaar teleurgesteld af en kan in Spanje alleen maar op beterschap hopen. Maar intussen zijn twee prachtige spurtkansen zonder tastbaar resultaat de revue gepasseerd.

Verder nog iets dat u moet weten?

De onfortuinlijke Steff Cras bracht een bezoek aan zijn Lotto-ploegmaats in Breda. Cras viel gisteren letterlijk en figuurlijk uit na een ongelukkige val. Ook opvallend: de renners moesten tijdens de neutralisatie nog even van de fiets voor een passage te voet doorheen de Grote Kerk van Breda. Mike Teunissen en Julius van den Berg staken samen een kaars aan ter nagedachtenis van de slachtoffers van corona.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

In Hoogerheide mocht gespurt worden om de bergpunten (sic). Thomas De Gendt pakte twee punten maar de leider in het bergklassement, Julius van den Berg, pakte het resterende puntje en blijft dus in het blauw.

Rituitslag:

1. Sam Bennett (Ier)

2. Mads Pedersen (Den)

3. Dan McLay (GBR)

4. Bryan Coquard (Fra)

5. Fabian Lienhard (Zwi)

6. Tim Merlier

7. Kaden Groves (Aus)

8. Cedric Buellens

9. Pascal Ackermann (Dui)

10. Danny Van Poppel (Ned)

Algemeen klassement:

1. Edoardo Affini (Ita)

2. Sam Oomen (Ned)

3. Primoz Roglic (Slo)

4. Sep Kuss (VS)

5. Mike Teunissen (Ned)

6. Robert Gesink (Ned)

7. Ethan Hayter (GBR)

8. Richard Carapaz (Ecu)

9. Carlos Rodriguez (Spa)

10. Pavel Sivakov (Fra)