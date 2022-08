Hoe een kookboek, Kate Ryan en een meisje uit het publiek het optreden van rapper BBNO$ moesten redden

Hasselt

BBNO$ in de Dance Hall. Als je ouder bent dan 18 ken je hem vast niet en daar moet je ook niet meteen verandering in brengen. Voor de duidelijkheid, zijn artiestennaam lees je als ‘Baby no money’. En oh baby, hier zou ik geen money aan geven. Toegegeven, op spotify klinken zijn hits ‘Edamame’ en ‘Lalala’ best goed. Live bleef daar niks van over. Het was onverstaanbaar, dat gefluister in de micro.