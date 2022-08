Net niet voor de Belgen: Marco Haller klopt Wout van Aert en Quinten Hermans na sprint in Bemer Cyclassics

Marco Haller heeft de Bemer Cyclassics, een Duitse eendagskoers voor sprinters, gewonnen. In een spurt met vijf versloeg de Oostenrijker van BORA-hansgrohe onder meer Wout van Aert (2e) en Quinten Hermans (3e). Van Aert kan zijn eerste koers na de Tour zo niet winnend afsluiten. Met Jasper Philipsen stond er ook nog een derde Belg in de top tien. Hij won de sprint van het peloton.

Een grote valpartij op een dertigtal kilometer van de meet zorgde voor een verbrokkeling in het peloton. Van Aert had zich voordien eerder koest gehouden maar mengde zich nu volop in de debatten. Een kleine kopgroep, met naast Haller, Van Aert en Hermans ook nog Jhonatan Narvaez en Patrick Konrad, sprong weg en zou om de eindwinst gaan sprinten. Haller verraste zijn medevluchters met een versnelling van achteruit. Van Aert wierp zich nog naar voor, maar kwam te laat.

Wout van Aert vierde zondag, een maand na het einde van de Ronde van Frankrijk, zijn rentree in competitie. Na de Ronde van Frankrijk zou de groene trui van de Tour normaal nog de Clasica San Sebastian rijden. Doordat hij echter met een verkoudheid sukkelde, besloot hij al vroeger een rustperiode in te lassen. In Duitsland begon hij aan zijn voorbereiding op het WK in het Australische Wollongong (18-25 september).

Haller volgt op de erelijst de Italiaan Elia Viviani op, die de laatste drie edities (2017, 2018 en 2019) op zijn naam schreef. Zowel in 2020 als 2021 ging de koers niet door wegens de coronapandemie.