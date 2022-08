Onze tv-tips: lijken in het water, wolf in schaapskleren en bikkelharde training

Murder in the Bayou

Canvas, ma, 23.10u

De Bayou, oftewel moerassen en zogeheten wetlands van het plaatsje Jennings in de Amerikaanse staat Louisiana vormen het decor voor een intrigerende true crime docureeks. Tussen 2005 en 2009 werden hier vermoorde sekswerkers uit het water gehaald. Tussen de vrouwen waren heel wat overeenkomsten. Toch is het tot op vandaag nog altijd niet duidelijk wie de moordenaar is. (tove)

Special forces vips

VTM 2, ma, 20.35u

Het realityspel Kamp Waes inspireerde de Nederlanders om er een eigen draai aan te geven, maar dan met bekende Nederlanders. Twee weken lang gaan zij op keiharde training met de Special Forces in Slovenië. Onder de kandidaten herken je Imanuelle Grives, de Nederlandse actrice die enkele jaren geleden met drugs werd betrapt op Tomorrowland en daarvoor in de cel belandde. (tove)

We need to talk about Cosby

NPO2, ma, 22.08u

Bill Cosby, komiek, acteur en filantroop werd decennialang vereerd als ‘America’s Dad’. In 2018 werd hij veroordeeld voor seksueel misbruik van vrouwen en viel hij van zijn voetstuk. Deze vierdelige documentaireserie onderzoekt het verhaal van Cosby’s leven en werk. Aan de hand van interviews weegt men Cosby’s daden af tegen zijn onbetwistbare wereldwijde invloed. (tove)