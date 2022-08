Duel der Belgen in Ligue 1 levert geen winnaar op: Matz Sels geeft met Straatsburg zege in slotfase weg tegen Reims van Wout Faes

Het Straatsburg van Matz Sels heeft alweer niet kunnen winnen in de Ligue 1. In het duel der Belgen incasseerde het in de slotfase nog een gelijkmaker tegen Stade Reims. Het werd 1-1.

Straatsburg dook de kleedkamers in met een bonus dankzij Alexander Djiku, die in de blessuretijd van de eerste helft scoorde. Matz Sels leek zijn netten ook in de tweede helft ongeschonden te houden tegen Reims, met Wout Faes en Maxime Busi in de basis, maar Folarin Balogun maakte in minuut 84 nog gelijk. Thomas Foket ontbrak bij de bezoekers met een blessure.

Beide teams schieten weinig op met de puntendeling. Straatsburg is dertiende in de rangschikking met 2 op 9. Reims bengelt met een punt minder in de onderste regionen, op de negentiende en voorlaatste plaats.