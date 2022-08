Dat scheelt geen haar! Wout van Aert ontsnapt maar net aan valpartij in Bemer Cyclassics

In de Bemer Cyclassics, een Duitse eendagskoers voor sprinters, is Wout van Aert ternauwernood ontsnapt aan een valpartij. Met nog 30 kilometer te gaan kwam een renner van Bahrain-Victorious vooraan ten val in het peloton. Van Aert kon gelukkig nog net uitwijken, een ploegmaat bij Jumbo-Visma had minder geluk.