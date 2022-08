First lady Jill Biden uit isolatie na negatieve coronatest

“Na een isolatie van vijf dagen en een negatief resultaat bij twee opeenvolgende COVID-19-tests, vertrekt de first lady later vandaag vanuit South Carolina naar Delaware”, aldus Alexander.

President Joe Biden kwam zaterdagavond aan in Rehoboth Beach, in zijn thuisstaat Delaware, meldt CNN. Hij heeft zondag geen publieke activiteiten op zijn planning staan.

Jill Biden testte dinsdag positief op corona tijdens een vakantie in South Carolina. Ze kreeg twee vaccindosissen tegen het virus en twee boosters en had slechts lichte symptomen. Ze werd behandeld met het medicijn Paxlovid. Joe Biden testte negatief en kon terugkeren naar Washington. Omdat hij wel een hoogrisicocontact was, liet het Witte Huis weten dat hij 10 dagen een masker zou dragen tijdens nauwe contacten.

De coronabesmetting van de first lady kwam er een dikke week nadat Joe Biden uit isolatie mocht na zijn besmetting. Hij testte op 21 juli positief op corona en had ook slechts milde symptomen. Nadat hij eerst negatief testte, moest hij tien dagen later opnieuw in isolatie na een positieve test. Zijn arts verklaarde dat hij een “terugval” ervoer, die soms voorkomt bij patiënten die met Paxlovid behandeld worden. Op 7 augustus mocht Biden dan definitief uit isolatie nadat hij weer negatief testte.