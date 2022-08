14-jarige Yoni uit Heusden-Zolder vermist sinds zaterdag

Child Focus is op zoek naar de 14-jarige Yoni Permentier uit Heusden-Zolder. Het meisje is sinds zaterdag spoorloos.

Yoni is 1,65 meter groot en slank gebouwd. Ze heeft bruine ogen en donkerbruin haar tot aan haar schouders. Op het moment van haar verdwijning droeg ze een kaki groen T-shirt, een jeansbroek en zwarte sneakers met witte zolen.

Wie meer info heeft over Yoni’s verdwijning, kan Child Focus contacteren via het nummer 116 000 of de politie via 0800 30 300. siol