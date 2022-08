Dit woord mag de nanny niet zeggen tegen de kinderen van prins William en Kate Middleton: “Het is een teken van respect”

De Spaanse nanny Maria Borrallo staat hoog aangeschreven. Ze genoot een prestigieuze opleiding, en maakt al deel uit van prins William en Kate Middleton sinds hun oudste een kleine baby was. Toch is er één woord dat ze nooit mag uitspreken: kids. “Het is een teken van respect”, luidt het.

Met de kids gaat alles goed. Maar bezorgt het woord hier al her en der iemand zure oprispingen, dan doet het dat in de hoogste Britse adellijke kringen zeker. Een goede nanny mag het daarom nooit bezigen, zo zegt auteur Louise Heren. Ze maakt een documentaire over het prestigieuze Norland College, waar Maria Borrallo werd opgeleid. “Het woord kid is verboden”, zegt ze in een interview met The Mirror. “Het is een teken van respect dat je de kinderen als individu’s beschouwt.” De nanny mag wel naar hen refereren als kinderen of met hun namen.

De foto die het gezin vorig jaar met Kerstmis deelde — © AFP

Maria Borrallo is al in dienst van het gezin sinds prins George (9) nog maar een paar maanden oud was. Ze zorgt ook voor prinses Charlotte (7) en prins Louis (4). Volgens bronnen zijn er nog andere regels in het huishouden. Zo mogen de kinderen nooit tegen elkaar roepen.

Toch zijn er veranderingen in petto. De Cambridges zouden van plan te verhuizen naar een kleinere cottage, met maar vier slaapkamers: één voor elk van de kinderen, en één voor het koppel zelf. Dat zou betekenen dat nanny Maria Borrallo niet meer bij hen zal inwonen.