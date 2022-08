Tientallen doden na zware overstromingen in Afghanistan

Bij hevige regenval in het oosten van Afghanistan zijn zeker twintig inwoners om het leven gekomen. Nog eens dertig raakten gewond en zeker vier personen zijn vermist in een district in de provincie Lowgar, zegt de politie zondag. De helft van de dodelijke slachtoffers zouden kinderen zijn. Meer dan drieduizend woningen zijn beschadigd of vernield.

Op sociale media zijn beelden te zien van kinderlichamen en overstroomde dorpen. “De situatie is zeer zorgwekkend”, zei een politiewoordvoerder. De inwoners hebben dringend hulp nodig. Volgens de nationale rampenbestrijdingsdienst proberen de hulpdiensten al sinds zaterdagavond om slachtoffers met helikopters te ontzetten. Er is ook een noodopvang ingericht.

© AP

Seizoensgebonden overstromingen komen ieder jaar voor in Afghanistan. De voorbije week kwamen zeker 32 personen om in de oostelijke provincie Parvan, nadat de watermassa door verschillende valleien gestroomd had. Omdat er geen waarschuwingssysteem is in het bergachtige land worden inwoners dikwijls verrast door hevige regenval.