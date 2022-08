Bondscoach Carlos Prendes: “Belgisch kajak heeft de kloof met de absolute wereldtop gedicht!”

Carlos Prendes is een 58-jarige Spanjaard, getrouwd met een Belgische vrouw en sinds 2005 de nationale bondscoach van het Belgische topkajakken. Carlos zag in amper zestien minuten zijn vele jaren hard werken op dit EK bekroond met onwaarschijnlijk resultaten: “Een zilveren en één bronzen medaille in twee opeenvolgende EK-finales! Ik voelde me enorm gelukkig, heel fier en blij voor en op mijn atleten en zag het ganse kajakteam in de zevende hemel! Dit is wel het absolute hoogtepunt van mijn coachcarrière!”

Carlos Prendes ziet een opvallende evolutie in het Belgische topkajak. Hij kan als architect die ontbolstering perfect kaderen: “De voorbije Olympiades teerden we vooral op de individuele kwaliteiten van Lize Broekx, Hermien Peters en broer Artuur Peters. Al enige tijd zocht ik een manier om hun motivatie en ambitie aan te zwengelen, want zij behoorden wel tot de wereldtop, maar de kloof met het erepodium, zeg maar met medaillewinnaars, bleef vrij groot. Ik was dan ook wat blij dat Artuur, Lize en Hermien bereid waren om mee te werken aan het uitbreiden van onze nationale kern. Dit leidde vrij snel tot de vorming van de K2 mannen Sikkens – Peters en dit seizoen dus ook tot die van de K4 vrouwen Peters-Dewaele-Broekx-Van Broekhoven.”

Uitkijken naar OS 2024

Coach Prendes en technisch directeur Maarten De Wilde zagen dat het meteen goed klikte bij het zestal.”Het breder maken van onze groep tilde niet alleen de nieuwkomers naar een hoger niveau, hun aanwezigheid en positivisme gaven ook onze drie topkajakkers een enorme boost en dit zowel op mentaal als fysisch vlak. Iedereen wil er steeds voluit voor gaan en ze stuwen elkaar telkens weer naar betere prestaties. Dat dit echter allemaal ons zou leiden naar drie WK-finales, waarvan één één WK-medaille, twee EK-medailles , één finaleplaats en een twaalfde plaats in de K4 hadden we wel nog niet verwacht. We mogen wel stellen dat op dit EK ook de kloof met de absolute wereldtop, zelfs met de regerende wereldkampioenen helemaal is gedicht.”

Prendes kijkt dan ook gretig uit naar de komende seizoen met de OS 2024 als het enige en ultieme doel. “Dat groepsgevoel wordt de fundering waarop we dat Olympisch traject verder willen uitbouwen. We trekken dit trouwens helemaal door bij onze jongeren, want ook daar kondigt zich een K4 aan, waarmee we over enkele weken op het juniores WK willen uitpakken. De toekomst van ons kajak ziet er dus wel veelbelovend uit!”