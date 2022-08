Eerste opgever Steff Cras komt ploegmaats hart onder de riem steken: “Het was gewoon een stom ongeluk”

Het is niet de Vuelta geworden van Steff Cras. De Kempenaar van Lotto-Soudal kwam ten val in de eerste etappe en kreeg de bedenkelijke eer als eerste opgever de wedstrijd te moeten verlaten zonder Spanje te hebben gezien. “Het was gewoon een stom ongeluk”, zuchtte Cras.

Een breuk van de rechterelleboog, de linkerpink en de scafoïde van de rechterpols. “Dit was inderdaad niet de Vuelta waar ik op gerekend had”, vertelde Cras zondagmiddag aan de ploegbus van Lotto-Soudal. “Ik was goed voorbereid, de conditie was uitstekend. En dan gebeurt er zo’n stuk ongeluk.”

Want dat was het. “Op zo’n twintig kilometer van de finish passeerden we een militair domein (Soesterberg, red). Achter mijn ploegmaat Kamil Malecki begonnen ze te vallen. Er werd op Kamil ingereden en zo reed hij achterin op mij. Ik heb het dus niet zien gebeuren maar plots lag ik wel op mijn rug tegen de grond.”

De opgave is hard aangekomen bij Cras. “Mentaal is het inderdaad niet makkelijk. Maar tegelijk wilde ik hier vandaag aanwezig zijn. Het is niet zo ver van waar ik woon en ik wilde vooral Kamil een hart onder de riem steken. Hij voelde zich schuldig terwijl hij er eigenlijk helemaal niets aan kon doen. De rest van de ploeg heb ik veel succes toegewenst.”

De Kempense klimmer is einde contract en rijdt volgend seizoen voor het Franse TotalEnergies. “Het gaat moeilijk worden maar ik zou dit seizoen nog graag een paar wedstrijden rijden in de kleuren van Lotto-Soudal want dit vind ik zelf een ambetante manier om afscheid te nemen van de ploeg. Het is echter geen simpele breuk en het gewricht zal enige tijd immobiel zijn. We zullen daar terug ‘beweging’ in moeten zien te krijgen. Over mijn behandeling in het ziekenhuis van Utrecht mag ik niet klagen. Over een week of drie moet ik een nieuwe scan laten nemen in Herentals bij Toon Claes. Daarna weet ik meer. Mocht ik in de laatste weken van het seizoen nog wat wedstrijden kunnen doen, dat zou super zijn. Ik ga het zeker niet laten hangen want volgend seizoen wacht er een nieuwe uitdaging.”

Het is niet de eerste tegenslag die Cras te verwerken kreeg. In de Tour van 2020 kwam Cras samen met Philippe Gilbert ten val in de openingsrit. Een week later moest hij de Tour verlaten en werd achteraf een gebroken ruggenwervel vastgesteld. “Het is een wisselende relatie. De ene grote ronde is goed, de volgende moet ik opgeven. Ik troost mij met de gedachte dat ik er telkens niets aan kon doen. Die val twee jaar geleden in de Tour en ook nu weer hier, het was telkens tegenslag.”