Ott Tänak triomfeert in Rally van Ieper, Neuville pakt nog 3 punten in Power Stage

De Est Ott Tänak (Hyundai) heeft zondag de Rally van Ieper op zijn naam geschreven. Thierry Neuville (Hyundai), vorig jaar de winnaar in Ieper, eindigde na een crash niet in de top tien in de negende van dertien manches in het WRC-kampioenschap. Hij zakt van de vierde naar de derde stek in de WK-stand.