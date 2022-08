Met een half wiel verschil: Lorena Wiebes kroont zich tot Europees kampioene na koninklijke sprint tegen de wereldkampioene

Ze won dit jaar al zestien keer en daar kwam in München op het EK nummer zeventien bij. De Nederlandse Lorena Wiebes sprintte machtig naar de Europese titel op de weg. De laatste kilometer kregen we een prachtig duel te zien tussen de Italiaanse en de Nederlandse sprinttrein. Het werd een strijd tot op de streep, maar Wiebes sprintte dan toch net iets sneller dan de Italiaanse wereldkampioene Elisa Balsamo. Haar ploeggenote Barbieri werd tweede, Lisa Brennauer werd in haar allerlaatste wedstrijd ooit knap vierde.