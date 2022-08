De Italiaanse Eleonora Camilla Gasparrini triomfeert in Merxem Classic, Tourrevelatie Julie De Wilde valt net naast het podium

Eleonora Camilla Gasparrini (Valcar-Travel&Service) heeft zondag de Merxem Classic (cat. WE 1.1), met start en aankomst na 114,65 kilometer op de Bredabaan van Merksem, op haar naam gebracht. De 20-jarige Italiaanse haalde het na een massasprint van de Amerikaanse Megan Jastrab en haar landgenote Silvia Persico. Julie De Wilde werd vierde. Het was de eerste zege dit seizoen voor Gasparrini.

Ondanks vele schermutselingen bleef het peloton twee ronden gegroepeerd. De Amerikaanse Lily Williams pakte bij de start van de derde ronde de meeste punten voor het rushklassement. De Nieuw-Zeelandse Rylee McMullen werd daar tweede voor de Amerikaanse Erica Clevenger. Het tempo bleef strak en in het eerste wedstrijduur legde het peloton 40 kilometer af. De nervositeit in de grote groep nam toe en dat resulteerde in een valpartij. Onder de slachtoffers waren onder anderen de Ierse Ellen McDermott en de Nederlandse vrouwen Laura Molenaar en Esmée Peperkamp. Deze laatste werd afgevoerd naar het ziekenhuis.

Massasprint

Daarop brak het peloton in drie stukken. Lily Williams verzekerde zich ook van de tweede rushsprint, voor Rylee McMullen en de Italiaanse Francesca Barale. Na die sprint, halfkoers, smolt het peloton weer helemaal samen. Het was het sein voor de Nederlandse Elise Uijen om met haar landgenote Annemarie Worst, de Italiaanse Silvia Persico en de Duitse Lena Charlotte Reissner te gaan versnellen. Het viertal pakte vlot een voorsprong van een halve minuut. De laatste tussensprint werd opgeëist door Elise Uijen, het eindklassement in dit nevenklassement ging naar Lily Williams. Met nog twee ronden voor de boeg moest Lena Charlotte Reissner haar metgezellen laten rijden en hielden we nog drie vluchters over.

Op 20 kilometer van de meet smolt echter alles samen. Niemand slaagde er daarna nog in de massasprint te ontlopen en daarin toonde de Italiaanse Eleonora Camilla Gasparrini zich de sterkste. De Amerikaanse Megan Jastrab werd tweede voor veldrijdster Silvia Persico werd derde, de Belgische Julie De Wilde moest in Merksem genoegen nemen met de vierde plaats.

Gasparrini werd geflankeerd door haar ploegmate Persico en Jastrab. — © Sacha Sijmons