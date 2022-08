Bram Sikkens en Artuur Peters strandden in hun Olympische K2 500m op een puike achtste plaats in de EK finale

Bram Sikkens (KCC Mechelen) en Artuur Peters (Neerpelt WC) finishten twee weken geleden zestiende in dit nieuwe Olympische nummer. Dit weekeinde slaagden ze erin de A-finale te halen en dat betekent dus minstens al een plaats bij de top negen. “Al wat ze beter doen dan negende finishen is een bonus’, gaf bondscoach Carlos Prendes voor de start al mee, “Hun EK is nu al geslaagd. In deze race om de medailles melden zich de regerende wereldkampioenen Kopasz-Nadas (Hongarije), de vice-wereldkampioenen Maldonis-Olijnik (Litouwen) en nog vier teams die de WK-finale kleuren. Enkel de teams uit Denemarken en Letland peddelden net als Artuur en Bram de B-finale, maar die waren wel nog enkele plaatsen voor de Belgen. Mijn atleten hebben in deze EK-finale alles te winnen en niks te verliezen”, probeerde de bondscoach de finalestress bij zijn poulains weg te nemen.

Onze landgenoten gingen vrij snel van start maar vielen meteen terug naar een zevende stek. In de tweede wedstrijdhelft zakten ze weg naar de negende plaats, maar in de slotmeters konden ze nog net voorbij de Denen met in die boot de meervoudige Olympische en WK-medaillewinnaar Rene Holten Poulsen.

Coach Carlos Prendes hoopte stiekem dat zijn K2 niet door de mand zou vallen, het tegendeel bleek waar: met een achtste plaats op het EK ligt de weg naar Parijs 2024 wijd open.

De finale werd opnieuw gewonnen door de Hongaarse wereldkampioenen Kopasz - Nadas, die in de slotmeters de Duitsers Florstedt-Frank voorbij snelden. Het brons ging naar de Litouwers Maldonis - Olijnik.

De Resultaten.

Seniores mannen. K2 500m: A-finale:

1. Kopasz - Nadas (Hon) 1:31.141

2. Florstedt -Frank (Dui) 1:31.434

3. Maldonis - Olijnik (Lit) 1:32.210

4. Rumjancevs - Vilde (Let) 1:32.349

5. Batista - Ribiero (Por) 1:32.490

6. Kukharyk - Trunov (Oek)1:32.679

7. Botek - Vlek (Svk) 1:32.776

8. SIKKENS - PETERS (BEL) 1:33.080

9. Aasmul - Holten Poulsen (Den) 1:33.621