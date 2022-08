VRT zoekt Songfestivalkandidaat opnieuw via preselecties

Bijna teveel toeval: Margriet Hermans wint de Zomerhit met een cover van een liedje uit de Eurosong-stal; en ondertussen kondigt Peter Van de Veire de comeback van het programma aan. Wanneer de shows op de buis komen, wordt pas later aangekondigd. Maar vast staat dat Van de Veire ze opnieuw zal presenteren.

Andere formule

Eurosong was lang vaste tweejaarlijkse prik -in hat andere jaar koos de RTBF- om een kandidaat voor het Songfestival te selecteren. Maar in 2010 koos de VRT met Tom Dice een eerste keer zelf een artiest en een nummer, in 2014 werden nummer en artiest afzonderlijk gekozen, en in 2016 waren er maar drie Eurosong-afleveringen met in totaal vijf kandidaten. Laura Tesoro won die voorrondes toen, met het nummer What’s the pressure en eindigde uiteindelijk tiende op het Songfestival.

De voorbije jaren werden de inzendingen zonder show gekozen. De VRT koos Sennek in 2018 en Hooverphonic voor de editie van 2021. Nu gaan ze terug naar het oude concept, al valt het af te wachten welke versie daarvan.