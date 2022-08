LIVE VUELTA. Laatste etappe op Nederlandse bodem op maat van spurters

11u05

Nog geen uitsluitsel over Gerben Thijssen

Stef Cras heeft de strijd al moeten staken in de Vuelta, maar het is nu de vraag of ook een andere Belg hetzelfde lot moet ondergaan. Gerben Thijssen viel zaterdag stevig in de slotkilometer. Thijssen zou straks nog proberen te starten, maar of hij ook effectief aan het vertrek zal staan valt nog af te wachten.