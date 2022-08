Dronken bestuurder steekt middelvinger op naar politie, maar botst daarna tegen verlichtingspaal

Een 50-jarige Maasmechelaar heeft zondagochtend een flinke dosis karma over zich heen gekregen in Lanklaar (Dilsen-Stokkem). Nadat hij zijn middelvinger opstak naar een politieploeg, botste hij met hoge snelheid tegen een verlichtingspaal. De man blies positief.

De Maasmechelaar keerde zijn voertuig zondag rond 3.15 uur om in de Dorpsstraat, hoewel daar omwille van werken enkel eenrichtingsverkeer is toegelaten. Een ploeg van de politie Maasland wilde hem tegenhouden, maar de man stak zijn middelvinger naar hen op en stoof met hoge snelheid weg in de verkeerde richting. Even verderop verloor hij echter de controle over het stuur en botste hij tegen een verlichtingspaal. De politie gaf hem een alcoholtest, die positief bleek. Het rijbewijs van de man werd tijdelijk ingetrokken. Zijn voertuig moest getakeld worden. siol