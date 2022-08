Remco Evenepoel poseert in de Vuelta voor selfie ... met zijn mama en papa

Een topfavoriet als Remco Evenepoel moet wel vaker op de foto voor de start van een etappe. Zo ook bij de start van de derde rit in de Vuelta in het Nederlandse Breda. Zijn supportersclub was op post voor luidkeelse aanmoedigingen en foto’s te vragen, maar de selfie met zijn eigen ouders zal Evenepoel ongetwijfeld het meeste deugd gedaan hebben. Bekijk hieronder de beelden.